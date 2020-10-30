Лукашенко: Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти как минимум без рук

По мнению Лукашенко, протестующие пересекли "красную линию". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко предупредил, что участники беспорядков могут "остаться как минимум без рук". Такое заявление сделал сегодня на встрече с коллективом МВД, передает БелТА.

- Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем,- сказал он.

Сегодня он раздал звания генералов некоторым руководителям силовых ведомств, и сразу дал им новое поручение:

- Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать, - объяснил свое решение Лукашенко.