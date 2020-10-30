В одном из цехов БелАЗа рабочие отказались приступить к работе из-за увольнения бастовавших трех сотрудников

17 августа забастовка состоялась на многих предприятиях, в том числе и на БелАЗе Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

30 октября рабочие одного из цехов Белорусского автомобильного отказались начинать работать из-за того, что уволили трех бастовавших их коллег. Об этом ресурсу БелаПАН сообщил председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов.

«В одном цеху из-за забастовки уволили трех человек, и этот цех сегодня не приступил к работе. В 12 часов рабочие планируют выйти на проходную, чтобы выразить свой протест», - сказал Бухвостов.

Напомним, 26 октября в Беларуси была объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. 17 августа забастовка состоялась на многих предприятиях, в том числе и на БелАЗе. Тогда рабочими были выдвинуты политические требования.

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже пыталось урегулировать этот спорный момент, однако проблема по-прежнему остается (подробности).