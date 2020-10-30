Журналистов, ожидающих освобождения коллег из ЦИП на Окрестина, задержали

Силовики объяснили новые задержания журналистов фразой «Так надо». Скриншот видео задержания.

Сегодня должны освободить журналистку Onliner Дарью Спевак, осужденную за работу на акции протеста на 13 суток. У ЦИП на Окрестина ее ждали коллеги, которых милиция тоже решила задержать. По сообщениям очевидцев, к ожидающим подъехал серый бусик, из которого вышли силовики в балаклавах, один из них снимал на видео момент задержания. Силовики задержали тех, кто был с техникой - фотографов и видеографов. Среди них оказался видеограф БелаПАН Денис Жук (он был в жилетке "Пресса"), фотографы Onliner Александр Ружечка и Влад Борисевич, видеооператор Игорь Деменков.

Задержание попало на видео Onliner. На вопрос «Что происходит?», силовики ответили: «Так надо».