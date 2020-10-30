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Журналистку Onliner Дарью Спевак выпустили из ЦИП на Окрестина спустя 13 суток

Напомним, Дарью задержали во время работы на марша студентов
Алла БЕЛУГА
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Дарью Спевак выпустили из ЦИП на Окрестина.

Дарью Спевак выпустили из ЦИП на Окрестина.

Фото: Алла БЕЛУГА

Сегодня освободили журналистку Onliner Дарью Спевак, которую задержали 17 октября во время работы в жилетке "Пресса" на марша студентов. Суд наказал девушку 13 сутками ареста – по ст. 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии) и ст. 23.4 (неповиновение милиции). Сегодня Дарью встречали коллеги и родные.

Дарью встречали коллеги и родные.

Дарью встречали коллеги и родные.

Фото: Алла БЕЛУГА

Не обошлось и без эксцессов. По сообщениям очевидцев, к ожидающим у Окрестина подъехал серый бусик, из которого вышли силовики в балаклавах, один из них снимал на видео момент задержания. Силовики задержали тех, кто был с техникой - фотографов и видеографов. Среди них оказался фотограф Tut.by Влад Борисевич, видеограф БелаПАН Денис Жук (он был в жилетке "Пресса"), а также фотограф Onliner Александр Ружечка и видеооператор Игорь Деменков. На вопрос «Что происходит?», силовики ответили: «Так надо». Сообщается, что всех задержанных сегодня на Окрестина журналистов отпустили.

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