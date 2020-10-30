Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 октября 2020 года: 970 новых случаев COVID-19 и стабильные с 17 октября 4 смерти за сутки

«Те, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в телеграм-канале.

На 30 октября в стране зарегистрировано 97 499 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 970 новых случаев. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 85 332 пациента (+650 за сутки).

За время распространения коронавирусной инфекции скончалось 977 человек. Последние сутки не стали исключением. Начиная с 17 октября в Беларуси от коронавирусной инфекции стабильно умирает по 4 человека. «Те, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве. В ведомстве также рассказали, что обновили карантинный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

За все время в Беларуси провели 2 470 207 тестов. Кстати, белорусские экспресс-тесты на коронавирус начали продавать в аптеках страны.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесу, выступая на брифинге в Женеве, заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в ближайшие месяцы будет очень тяжелой.

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После этого он начал проявляться очень часто во многих странах (подробности).