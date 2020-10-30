Александр Лукашенко высказался о бело-красно-белом флаге

Флаг ни в чем не виноват, я уже об этом говорил, - заявил Лукашенко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время встречи с работниками МВД 30 октября Александр Лукашенко высказался насчет обстановки в стране так:

- Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите - вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну, - заявил Лукашенко. - Кто не хочет - Господь с вами. Могу повторить, что говорил в канун выборов: только никогда не предавайте! Предателей не только Господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас: "Бросайте, приходите!" Правда, неизвестно, куда идти. Поэтому смотрите сами. Это принципиально. Потому что то, что происходит, это детали. Главное - суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра, - подчеркнул белорусский лидер.

Он в очередной раз вспомнил историю Беларуси, которая, по его мнению, была соткана из подобных событий. И про бело-красно-белый флаг рассказать не забыл:

- Получалось, что нас рвали и делили на куски, на клочья. Благодаря нашим в основном нацменам. А те не сориентировались. То одних просили, чтобы им подарили суверенитет и независимость… Дошло до того, что под БЧБ-флагами в последнюю войну они стали на сторону кровавого фашизма и сегодня оправдываются, что они таким образом хотели получить независимость. Получили? Получили каждого третьего погибшего, искалеченного и умершего потом, - сообщает Лукашенко. - Страна превратилась в руины. И они сегодня поднимают этот флаг над головой. Кто они? Флаг ни в чем не виноват, я уже об этом говорил. А дело в том, что у людей ассоциируется с этим флагом. Поэтому мы с вами не против флагов воюем. Мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи.