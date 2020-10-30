Лукашенко: Любая война начнется изнутри

Александр Лукашенко рассказал, что из-за западных угроз советовал Виктору Хренину "привести армию в чувства" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время встречи с работниками МВД 30 октября Александр Лукашенко высказался насчет обстановки в стране так:

- Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война - это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть, для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали, - передает слова Лукашенко его пресс-служба.

Он также высказался о ситуации на западных рубежах. Говорит, пришлось принимать решение о дополнительной переброске туда войск.

- У нас неспокойно на западе. То, что мне Майк Помпео (госсекретарь США Майкл Помпео. - Ред.) сказал, это хорошо, я принял к сведению, - сказал Александр Лукашенко. - Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха… Виктор Хренин (министр обороны Беларуси. - Ред) больше это знает. Я ему говорю: немедленно приводи армию в чувства, немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены, - отметил Александр Лукашенко.