Курсы валют в Беларуси на 30 октября: доллар на торгах подорожал, а евро подешевел

Курсы валют в Беларуси на 30 октября
Фото: Инна КОРСАК
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли в пятницу, 30 октября.
Доллар подорожал на 0,0088 и теперь стоит 2,6352 белорусского рубля.
Евро подешевел на 0,0062 и теперь стоит 3,0778 белорусского рубля.
Российский рубль стал дороже на 0,0016 и теперь стоит 3,329 белорусского рубля.
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