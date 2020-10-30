Курсы валют в Беларуси на 30 октября: доллар на торгах подорожал, а евро подешевел

Курсы валют в Беларуси на 30 октября Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли в пятницу, 30 октября.

Доллар подорожал на 0,0088 и теперь стоит 2,6352 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0062 и теперь стоит 3,0778 белорусского рубля.

Российский рубль стал дороже на 0,0016 и теперь стоит 3,329 белорусского рубля.

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