Лукашенко о прошлых годах: «Анархисты и подонки штурмом пытались взять Дом правительства»

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Александр Лукашенко 30 октября заявил, что раньше в стране были времена посложнее.

- Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили, - цитирует президента belta.by.

Лукашенко отметил, что в Беларуси устроили цветную революцию не без помощи телеграм-каналов.

- Разница нынешнего момента с тем только в том, что есть бешеная внешняя поддержка. Тогда она тоже была, но только толчок давали. А сейчас они кормят, кормят, кормят этих... и устроили нам цветную революцию, появились эти телеграм-каналы, поэтому она растянулась.

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