Лукашенко о завершении своей политической карьеры: Да не дождетесь!

Лукашенко высказался о завершении политической карьеры Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко в пятницу, 30 октября, во время встречи с коллективом Министерства внутренних дел, высказался и о завершении своей политической карьеры. Об этом сообщает БелТА.

- Да не дождетесь! И это не значит, что я посиневшими пальцами, как уже раньше говорил, держаться за кресло это. Нет. Важно понимать, что политика – это же не только президент. Все мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но уйдем мы не от сохранения того, что сейчас мы сберегли. Если вы позовете меня к себе, когда мы с вами на пенсии будем, то еще послужим этому государству и народу. И если вдруг так случится, что новый президент, который придет, захочет от нас какого-либо совета, помощи или поддержки, то мы окажем ее. Вот и вся моя политика, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что никогда не бежал никуда из Беларуси и делать этого не собирается.

- Нет, президент никогда не бежал из страны и бежать он не собирается. Я достаточно уже прожил в этой жизни, - заявил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Лукашенко высказался о бело-красно-белом флаге.

По его версии, "наши нацмены под БЧБ-флагами в последнюю войну стали на сторону кровавого фашизма". (подробности)

Лукашенко: Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти как минимум без рук.

Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся, - сообщил он. (подробности)