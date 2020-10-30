МВД опровергает избиение студентов: "Один из них, убегая от правоохранителей, упал и разбил нос"

В Минске на этой неделе прошли задержания студентов. Фото: кадр "Белсата".

МВД прокомментировало новость об избиении 17-летних студентов. Напомним, об этом сообщили правозащитники.

По информации МВД, в Минске 27 октября на ул. Ленинградской группа студентов участвовала в несанкционированном массовом мероприятии. Некоторые из них стояли около дороги: следили за появлением милицейского авто.

- Во время пресечения противоправных действий четверо молодых людей оказали сопротивление и попытались скрыться. Один из студентов, убегая от правоохранителей, упал и разбил нос, - сообщает МВД. - После разбирательств и составления протоколов молодые люди были переданы родителям и руководству вуза.

В МВД говорят, что претензий и жалоб на действия милиционеров не поступало.

Известно, что в отношении студентов составлены административные протоколы по ст. 23.4 КоАП РБ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий") и 23.34 КоАП РБ ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий").