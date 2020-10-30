МВД: Сотрудники милиции задержали мужчину, который плюнул в лицо корреспонденту Белтелерадиокомпании

Задержан мужчина, который плюнул в лицо корреспонденту БТРК Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что сотрудники милиции задержали мужчину, который плюнул в лицо корреспонденту Белтелерадиокомпании. Информацию об этом разместили в телеграм-канале ведомства.

- Данный инцидент произошел в воскресенье, 25 октября. Корреспондент БТРК вместе с оператором осуществлял съемку на акции протеста. В какой-то момент один из участников несанкционированного мероприятия подошел к корреспонденту Агентства телевизионных новостей, плюнул ему в лицо и скрылся в толпе. Сотрудники милиции установили личность и задержали 34-летнего мужчину. Он сразу оказал неповиновение милиционерам, но позже сознался в содеянном и извинился, - пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она также добавила, что на мужчину были составлены протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение сотрудникам милиции и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

- Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении сотрудника милиции. За его плечами также 29 протоколов за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нанесение побоев и другое, - отметила Чемоданова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВД: Мужчина похитил государственный флаг с одной из поликлиник Минска и пошил бело-красно-белое полотно. Он задержан.

В ведомстве добавили, что мужчине 28 лет и он планировал бело-красно-белое полотно использовать на акциях протеста. (подробности)

МВД: В Волковыске задержан мужчина, который катался с крыши милицейского автомобиля.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. (подробности)