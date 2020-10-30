Из Гродненского драматического театра, который остался без режиссеров, уволили еще шесть актеров

И Гродненского драмтеатра уволили еще шесть актеров. Фото: БелТА

В Гродненском драматическом театре в пятницу, 30 октября, уволили еще шестерых актеров. Об этом сообщили в телеграм-канале «Культура Гродненщины».

В администрации театра предложили артистам забрать свои заявления о присоединении к забастовке и приступить к работе, но они отказались. Поэтому 30 октября «в связи с неисполнением своих трудовых обязанностей без уважительных причин» были уволены Василий Минич, Мария Мелешко, Анастасия Мучко, Мария Бутримович, Александр Демьянов и Нателла Белугина.

Напомним, что из Гродненского театра были уволены сразу два режиссера по причине того, что они написали заявления о присоединении к забастовке. После этого сразу несколько сотрудников театра записали видеообращение, в котором сообщили, что присоединяются к забастовке. В четверг, 29 октября, руководство уволило двух актрис - Наталью Леонову и Валентину Харитонову.

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