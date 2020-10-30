Депутат Савиных: Рекомендации Европарламента направлены против белорусского народа

Депутат Савиных заявил, что рекомендации Европарламента направлены против белорусского народа. Фото: БелТА

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных заявил, что рекомендации Европарламента направлены против белорусского народа. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

- К сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что рекомендации Европейского парламента, которые касаются Беларуси, и дальше продолжают бесперспективный курс на создание новых препятствий на пути нормализации взаимодействия Беларуси со структурами ЕС. Мы рассматриваем данный документ как пример несообразного политиканства, которое граничит со вмешательством во внутренние дела Беларуси. А призывы к расширению санкций в отношении страны и ограничения, связанные с доступом на рынок ЕС отдельных товаров из Беларуси, и вовсе являются грубейшей попыткой экономического давления на суверенное государство, - подчеркнул Савиных.

Депутат также отметил, что региональное взаимодействие по борьбе с коронавирусом, становится объектов атаки европейских депутатов.

- Мы можем сказать с уверенностью, что все предлагаемые действия, которые содержатся в рекомендациях, направлены против белорусского народа. Их цель – нанести ущерб максимальному числу белорусов. Очень печально осознавать попытки Европейского парламента в формировании ложных представлений о военных угрозах, которые якобы исходят из Беларуси. В связи с этим мы хотим открыто заявить, что внешняя политика нашей страны основывается на принципах миролюбия. Она нацелена на формирование зоны стабильности и безопасности в регионе, - подчеркнул Савиных.

По его словам, Беларусь развивает и далее планирует развивать отношения со всеми своими международными партнерам.

- Мы хотим призвать здравые общественные и политические силы ЕС отказаться от политики давления и вернуться к политике уважения суверенитета Беларуси, - констатировал депутат.

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За данные рекомендации проголосовали 602 депутата, против - 44, воздержались – 44. (подробности)