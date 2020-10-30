В Минске 30 октября задержали журналиста БелаПАН Павла Добровольского

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В Минске в пятницу, 30 октября, задержали журналиста информационного агентства БелаПАН Павла Добровольского. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Павел днем успел отправить сообщение в редакцию, в котором она написал, что к нему пришли сотрудники милиции в масках. После данного смс телефон журналиста стал недоступен. На сообщения в своих социальных сетях он также не реагировал.

По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, журналист Павел Добровольский был доставлен во Фрунзенское РУВД. В отношении него начат административный процесс. Однако какую именно статью нарушил Добровольский, пока не сообщается.

Ганусевич также отметила, что журналист до суда будет находиться в ИВС.

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