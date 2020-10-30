Директор «Гродно Азот»: На предприятии сформирован резерв специалистов, а сотрудники, которые препятствовали работе, будут отстранены

Директор "Гродно Азот" заявил, что на предприятии создан резерв специалистов. Фото: БелТА

Директор «Гродно Азот» Игорь Бобырь заявил, что на предприятии сформирован резерв специалистов, а сотрудники, которые препятствовали работе, будут отстранены от выполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в БелТА.

- С учетом того, какая ситуация складывается на предприятии «Гродно Азот», был сформирован резерв специалистов. Также мы планируем привлекать квалифицированные кадры из других областей Беларуси и с заводов. Желающих оказалось даже больше, что требовалось. Как раз пришло время для того, чтобы нам задействовать данный резерв. Кто из сотрудников нацелен продолжать работу, тот останется. Те же, кто продолжать препятствовать нормальному режиму производства, будут отстранены от своих обязанностей, - заявил гендиректор предприятия.

Он также отметил, что «работающий завод – это не просто экономика, но еще и безопасность Гродненского региона и соседей».

- И вопреки всему этому, группы из нескольких человек, называющая себя стачкомом, которую поддерживают извне, пытается завод «убить». И они уже на протяжении нескольких месяцев просто терроризируют десятитысячный коллектив завода, - заявил Бобырь.

Директор предприятия заострил внимание и на том, что требования к специалистам, которые являются сотрудниками, всегда были строгими не только в плане квалификации, но и в плане надежности.

- По этой причине мы не можем доверять судьбу завода тем работникам, которые настроены на разрушение коллектива и демонтаж производства. К слову, ситуация с коронавирусом также повлияла на складывающуюся обстановку, - подытожил Бобырь.

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