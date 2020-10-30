Лукашенко о России: Мы никогда не бросим камень в сторону Востока. Это моя Россия

Лукашенко заявил, что никогда не бросит камень в сторону России. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 30 октября, провел встречу с коллективом Министерства внутренних дел. Он отметил, что в Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика. Об этом сообщили в БелТА.

- У нас была и будет многовекторная внешняя политика. Ну невозможно же то журавлю, то воробью на одном крыле лететь. Мы же географический центр Европы. И куда деваться нам? И Россия прекрасно это понимает. Потому что у них орел двуглавый, а на нужно тогда четырехглавого породить. Хочу подчеркнуть, что Беларусь никогда не отворачивалась от России и никогда от нее не отвернется. Я говорю это сейчас руководству РФ. Если будут в нас видеть настоящего младшего брата, и будут к нам относиться, как к младшему брату, поддерживать и защищать, то мы никогда и ни за что не бром камень в сторону Востока. Нашей России. Ну я не знаю, как вы ее воспринимаете, но это моя Россия. Никогда мы так не поступим, - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что «Россия – это наше, русские люди – это наше».

- Да, я понима, что это две страны. Это как две квартиры: одна огромная, а вторая поменьше. В квартирах живут самостоятельные две семьи, но произросли они из одного корня. Но белорусы от россиян ничем не отличаются. Россия – это наше, русские люди – это наше. Мы все будем делать, что нашему народу выгодно. И никому никаких проблем создавать не будем. Вот и вся многовекторность, - добавил Лукашенко.

Александр Лукашено также затронул ситуацию, которая возникла в Беларуси и вокруг нее.

- Ну мы же знаем с вами, почему создалась эта ситуация. Ну не только из-за того, что позвонили откуда-то, какие-то Nexta и всякие сопляки. Мы просто слишком успокоились, пока в тихой и чистой стране жили. Думали, что и дальше так будет. И это вы думали. Я не думал так. Еще же накануне выборов в парламент предупреждал: жить нам не дадут спокойно, - заявил Лукашенко.

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