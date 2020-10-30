Лукашенко об отношениях с Западом и НАТО: Мы смогли доказать, что самодостаточная нация, которой пальцем указывать не нужно

Лукашенко высказался об отношениях с Западом и НАТО Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко в пятницу, 30 октября, встретился с сотрудниками Министерства внутренних дел. Он рассказал об отношениях с Западом и НАТО. Об этом сообщили в БелТА.

- Если вдруг кто-то в России упрекает нас, что с ними мы сотрудничаем, то я задаю вопрос: а Россия с НАТО не сотрудничает? Россия с США или Европой не сотрудничает? Сотрудничает. И в собственных интересах. Разве это не так? Это именно так. Мы с Путиным четко и где-то даже жестко договорились, что всегда будем друзьями и опорой друг другу. И мы констатировали тот факт, что на сегодняшний день у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко других нет друзей. Помните, я как-то давно сказал, что настанет то время, когда мы с Путиным спиной к спине стоять будем и отстреливаться. Это уже произошло, - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь смогла доказать Западу, что является самостоятельной страной.

- Этот технологичный Запад у нас за забором. Мы смогли им доказать, что самодостаточные. И мы не позволим никому пальцем указывать нам и косом в нашу сторону смотреть. На всех уровнях это продемонстрировали. Я вчера уже даже рассекретил часть разговора с госсекретарем США Помпео. Может и неправильно это, - добавил Лукашенко.

По его словам, если вдруг Беларусь останется одна в окружении своих недругов, «то стоять мы до последнего будем».

- Я говорю это всем: если мы останемся одни, в окружении наших недругов и врагов, то сражаться за землю нашу до последнего будет. И это я говорю в первую очередь тем, кто пытается сегодня анализировать обстановку в стране. Хочу, чтобы меня они услышали, - заявил Лукашенко.

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