Видеофакт. Александр Лукашенко оговорился и назвал Павла Латушко - Лахушко

Лукашенко оговорился и вместо Латушко сказал Лахушко. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 30 октября, на встрече с коллективом Министерства внутренних дел, высказался о создании народного антикризисного управления. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- Я сегодня утром как обычно СМИ анализировал. Оказывается, что уже создали народное антикризисное управление, которое возглавил этот Лахушко или как его…Латушко. Но ведь есть же уже Координационный совет, но нет, управлением еще надо создать. А почему так? Потому что раздрай уже начался. Сейчас еще после этого Цепкало что-нибудь создаст. Понимаете, там за границей портфелей всем не хватает и клепать начали эти правительства в изгнании. Для чего? Для финансирования. Гранты же будут под организации выдавать. Так вот и антикризисное управление создали. У них там борьба началась за эти гранты. Не надо ничего хорошего им в Беларуси. Им надо просто наскрести и поделить между собой, как всегда это было. Поэтому и создаются такие структуры, - заявил Лукашенко.

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Он также добавил, что «президент никогда из страны не бежал и бежать не собирается». (подробности)