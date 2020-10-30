В Генпрокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о терроризме из-за повреждения инфраструктуры БЖД

В Генпрокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о терроризме Фото: Инна КОРСАК

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в пятницу, 30 октября, было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье о терроризме из-за повреждения инфраструктуры на Белорусской железной дороге. Об этом сообщили в БелТА.

- Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 289 (акт терроризма) и части 4 статьи 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения). Согласно имеющимся материалам дела, в целях дестабилизации общественного порядка в Беларуси, а также во исполнение призывов, которые были размещены в интернете, в октябре на различных объектах БЖД были зафиксированы факты умышленного приведения в непригодность транспортного оборудования, средств сигнализации и других, которые оказывают безопасность железнодорожного движения, - отметили в ведомстве.

И добавили, что подобные действия создали опасную обстановку для аварий, гибели людей.

Для расследования материалы уголовного дела были направлены в Следственный комитет Беларуси.

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В ведомстве добавили, что только за прошедшие сутки было выявлено 40% случаев блокировки железнодорожного транспорта с помощью металлической проволоки. (подробности)