В Слуцке 30 октября произошел взрыв в котельной. Пострадали два человека

В Слуцке произошел взрыв в здании котельной. Фото: МЧС

В Слуцке в пятницу, 30 октября, произошел взрыв в котельной. Два человека пострадали. Об этом сообщили в Минском областном управлении МЧС.

- Сообщение о взрыве поступило спасателям в районе 15.35. На место случившегося были оперативно направлены аварийно-спасательные подразделения. Удалось установить, что при пусконаладочных работах твердотопливного котла в котельной, которая еще не была введена в эксплуатацию, случился выброс избыточного давления, но без горения. Два работника пострадали и были доставлены в больницу, - пояснили в ведомстве.

Здание котельной в результате случившегося повреждено не было. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась.

Устанавливаются причины произошедшего. По предварительной информации, чрезвычайная ситуация могла возникнуть из-за технического сбоя.

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