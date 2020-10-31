«Придет время, когда мы сможем поднять бело-красно-белый флаг над всеми посольствами Беларуси в мире»: посол Беларуси в Аргентине записал видеообращение

Посол Беларуси в Аргентине в свой последний рабочий день на должности записал видеообращение. Фото: скриншот свидео

В свой последний рабочий день, 30 октября, в должности посла Беларуси в Аргентине Владимир Остапенко записал видеообращение. Он надел бело-красно-белую футболку аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт», а в конце своей речи поднял бело-красно-белый флаг.

Я снимаю этот ролик около здания посольства Беларуси в Буэнос-Айресе. Это здание находится в районе Бельграно, а знаменит он тем, что здесь расположен стадион Монументаль, на котором играет команда «Ривер Плейт». И не случайно на мне футбольная майка этой команды, за которую неистово болеют жители данного района. Сегодня мой последний день в этом посольстве, и я вспоминаю 1985 год, когда я молодым выпускником МГИМО пришел работать в МИД БССР. И я вспоминаю, как в начале 90-х годов мы строили независимое, суверенное государство. Как открывали первые посольства и поднимали над ними наш национальный бело-красно-белый флаг. И сегодня свободолюбивый и гордый народ Беларуси снова вынес этот флаг. И я верю, что уже в ближайшем будущем придет то время, когда мы сможем поднять бело-красно-белый флаг над всеми посольствами Республики Беларусь в мире, - подчеркнул Остапенко.

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