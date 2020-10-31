МИД Литвы вручил ноту протеста Беларуси из-за закрытия границы 29 октября

МИД Литвы вручил ноту протеста Беларуси из-за закрытия границы Фото: Оксана БРОВАЧ

МИД Литвы вручил ноту протеста Беларуси из-за внезапного закрытия границы в четверг, 29 октября. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

В ноте говорится о том, что данным решением было нарушено межправительственное соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пересечения границы.

- Беларусь в четверг, 29 октября, во второй половине дня в одностороннем порядке закрыла частично границу с Литвой и не уведомила об этом», - говорится в сообщении МИД Литвы.

В ноте Литва просит Беларусь пояснить данное решение, а также призывает не повторять подобного нарушения в дальнейшем.

Напомним, что 29 октября закрылись границы с Литвой, Латвией, Украиной и Польшей. В Госпогранкомитете пояснили, что данное решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

В пятницу, 30 октября, в Госпогранкомитете подчеркнули, что белорусов пропускают через границу на въезд. Что касается других категорий граждан, то по ним решение принимается в каждом конкретном случае.

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Он добавил, что «граница - это зона дружбы народов, но нам брошен вызов». (подробности)