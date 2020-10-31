В Минске мотоциклист врезался сразу в семь автомобилей. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске мотоциклист не справился с управлением и врезался сразу в семь припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорсиполкома.

- За рулем мотоцикла находился 31-летний водитель. Он двигался по улице Шугаева в направлении проспекта Независимости. Вблизи одного из домов он не справился с управлением и врезался в семь автомобилей, которые были припаркованы по ходу движения. Мотоцикл в результате перевернулся, - пояснили в ведомстве.

Пострадал и сам водитель, и 29-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении. С травмами различной степени тяжести они были оперативно доставлены в больницу.

Проводится проверка.

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