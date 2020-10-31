Член КС Лилия Власова рассказала новые подробности о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ

Лилия Власова рассказала новые подробности о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ. Фото: jurist.by

Член Координационного совета Лилия Власова рассказала новый подробности о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, которая состоялась 10 октября.

- Я хотела бы отметить, что как такового разговора у нас и не было. Если все четыре с половиной часа разбить, то тридцать – сорок пять минут говорили заключенные, а все остальное время – Лукашенко. Уже ближе к концу встречи я стала не очень хорошо себя чувствовать и начала терять сознание. Дело все в том, что на встречу меня привезли к 6.30 и я даже глотка воды не выпила. Энергетика у Лукашенко очень мощная и на фоне того, что все мы были обессилены тюремным заключением – это было очень сложное испытание, - рассказала Власова в интервью телеканалу «Дождь».

Она также добавила, что на встрече были озвучены условия для освобождения Виктора Бабарико.

- Да, действительно, для Бабарико были озвучены конкретные условия для его освобождения. Но я не имею права их рассказывать. Кроме этого никаких больше условий перед нами поставлено не было, - отметила юрист.

Власова рассказала о том, что на встрече Лукашенко заявил, что в следующих президентских выборах он участвовать не будет.

- Я четко помню, что Александр Лукашенко сказал, что в новой Конституции президентский срок будет ограничен двумя сроками. И что он на следующих выборах принимать участия не будет. Лукашенко отметил, что будут идти реформы, принята Конституция, а уже потом новые выборы. В конце встречи Лукашенко сказал, что в следующий раз пригласит нас на встречу во Дворец Независимости, чтобы продолжить разговор, - добавила Власова.

Напомним, что Лилию Власову освободили из СИЗО КГБ 16 октября.