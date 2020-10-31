Фотофакт. Серьезное ДТП в Гомельской области: лось влетел в кабину фуры

В Гомельской области лось влетел в кабину фуры. Фото: tut.by

В Гомельской области в пятницу, 30 октября, лось влетел в кабину фуры. По предварительной информации, животное сбил легковой автомобиль. После этого, его отбросило на фуру. Об этом сообщает портал tut.by.

Недалеко от места случившегося заметили поврежденный легковой автомобиль. По информации свидетелей, лось внезапно выбежал на дорогу и был сбит машиной.

На месте случившегося работали сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины случившегося.

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