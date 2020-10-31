Погода в Беларуси на 1 ноября: до 11 градусов тепла и без дождей

Погода в Беларуси на 1 ноября Фото: Инна КОРСАК

Наступает последний месяц осени. В первый день ноября в Беларуси ожидается до 11 градусов тепла и без дождей. Об этом сообщили в БелТА.

По стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. Синоптики отмечают, что лишь по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах ожидается туман. Ветер 1 ноября будет слабый и неустойчивый.

Воздух ночью прогреется до 6 градусов со знаком плюс, а по юго-востоку страны – до +9 градусов. Днем температура воздуха составит 11 градусов тепла.

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