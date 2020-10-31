МВД: Сотрудники милиции задержали администратора телеграм-канала «Водители 97»

В МВД рассказали, что была задержана администратор телеграм-канала "Водители 97" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что сотрудниками милиции была задержана администратор телеграм-канала «Водители 97». Информацию об этом разместили в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудникам ГУБОПик МВД удалось выйти на 28-летнюю женщину, которая являлась администратором телеграм-канала «Водители 97», а также одноименного чата с августа и до 28 октября. Немного раньше милиционеры задержали «доброго админа» из этого же телеграм-канала, который призывал разбрасывать гвозди, саморезы на дорогах для того, чтобы блокировать движение общественного транспорта. Сотрудники милиции смогли установить и личности других модераторов подобных деструктивных групп, которые уже в самое ближайшее время будут объявлены в розыск, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По словам Чемодановой, милиционеры установили, что задержанная девушка находилась в сговоре с другими людьми и призывала через телеграм-канал к действиям, которые направлены на гибель людей, а также причинение им увечий.

- Задержанная девушка также призывала повреждать здания, транспортные магистрали. Цель ее призывов – воздействие на органы власти, а также причинение ущерба экономической безопасности страны. Отсюда можно сделать вывод, что она собиралась совершать акты диверсий и терроризма. Девушка со своими сообщниками распространяла различные инструкции и рекомендации, где содержались призывы, - добавила пресс-секретарь МВД.

Чемоданова заявила, что по материалам, которые были предоставлены ГУБОПик МВД, в Генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье за призывы к действиям, которые направлены на причинение национальной безопасности Беларуси.

- Минчанка была признана подозреваемой. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее девушка уже была судима за кражу. Последние годы она занимается проституцией. Помимо этого, были задержаны еще пять активных участников телеграм-канала «Водители 97». У наиболее активных уже были проведены более 500 обысков: изъяты рации, боеприпасы, биты, «ежи» для того, чтобы пробивать колеса, - заявили в МВД.

В ведомстве также добавили, что на данный момент проводится работа о признании данного ресурса экстремистским.

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