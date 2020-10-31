Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 октября 2020 года: 983 новых случая COVID-19 и 3 смерти за сутки

Последние данные о коронавирусе в Беларуси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство здравоохранения Беларуси в официальном телеграм-канале 31 октября поделилось новыми данными о заболеваемости коронавирусом в нашей стране.

По состоянию на 31 октября в Беларуси зарегистрировано 98 482 человека с подтвержденным коронавирусом. Прирост за сутки - 983 новых случая. Это на 172 больше, чем неделю назад.

Выздоровели и выписаны из больниц 86 663 пациента. За последние сутки - 1131 человек.

Умерли еще 3 пациента, а всего за время распространения вируса - 980 человек.

Всего с момента начала пандемии в Беларуси проведено около 2,5 миллионов теста на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очереди на ПЦР- и экспресс-тесты в аптеках. Как и где можно провериться на коронавирус? Кому тест положен бесплатно (читать далее)