Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 октября 2020 года: 983 новых случая COVID-19 и 3 смерти за сутки

Последние данные о коронавирусе в Беларуси
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Министерство здравоохранения Беларуси в официальном телеграм-канале 31 октября поделилось новыми данными о заболеваемости коронавирусом в нашей стране.
По состоянию на 31 октября в Беларуси зарегистрировано 98 482 человека с подтвержденным коронавирусом. Прирост за сутки - 983 новых случая. Это на 172 больше, чем неделю назад.
Выздоровели и выписаны из больниц 86 663 пациента. За последние сутки - 1131 человек.
Умерли еще 3 пациента, а всего за время распространения вируса - 980 человек.
Всего с момента начала пандемии в Беларуси проведено около 2,5 миллионов теста на COVID-19.
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