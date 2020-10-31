Белорусский фильм «Озеро радости» победил на американском кинофестивале и квалифицировался на Оскар-2021

Фильм "Озеро радости" может получить возможность номинироваться на Оскар. Фото: кадр из фильма.

Фильм режиссера Алексея Полуяна по одноименной книге Виктора Мартиновича взял первый приз на международном фестивале короткометражных фильмов LA Shorts в США. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам режиссер.

– Наше «Озеро радости» сегодня ночью выиграло на кинофестивале в Лос-Анджелесе! С этого момента фильм официально квалифицировался на премию «Оскар 2021». Жыве Беларусь! - написал Алексей Полуян.

Фильм о девочке-сироте снимали в Беларуси и презентовали в 2019 году на фестивале короткометражек во Франции. Главную роль в фильме сыграла 12-летняя Настя Пляц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хачу, каб мама ўбачыла і ганарылася». Как сирота Настя снялась в самом ожидаемом белорусском фильме

Девочка из приюта рассказала о съемках в кино (читать далее)

Виктор Мартинович: Снова станем читать, когда утомят гаджеты Интервью с одним из самых популярных белорусских писателей (читать далее)