Госпогранкомитет: на белорусско-украинской границе задержана группа «радикально настроенных лиц» с оружием

На границе с Украиной задержаны анархисты. Фото: Оксана БРОВАЧ

Госпогранкомитет Беларуси 31 октября заявил о задержании группы анархистов на белорусско-украинской границе. Это произошло в Гомельской области 28 октября, вблизи деревни Забозье Ельского района. Об этом агентству БелТА сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

– Маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения. У задержанных обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, холодное оружие, специальная экипировка и другое снаряжение, - комментирует представитель пресс-службы.

Сейчас пограничники и совместная следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства деятельности задержанных. Имена, возраст и гражданство задержанных, а также другие подробности не сообщаются.