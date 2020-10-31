Официально: с 1 ноября Беларусь закрывает границу для иностранцев из-за COVID-19

С 1 ноября иностранцы смогут попасть в Беларусь только через аэропорт. Фото: ГПК

Беларусь с 1 ноября временно приостанавливает пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничения связаны с мерами против распространения коронавируса. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Решение принял Совет министров.

Ограничение не распространяется на иностранцев, которые въезжают в Беларусь через Национальный аэропорт «Минск».

Также могут пересекать границу дипломаты, водители международных автомобильных перевозок, члены официальных делегаций и некоторые другие категории граждан. Граждан Республики Беларусь ограничение на въезд не касается.