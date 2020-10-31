В Бресте 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках

Протесты в Бресте в августе. Фото: МВД

В Бресте уголовное дело о массовых беспорядках по статье 293 УК РБ расследует 6-е управление (по Бресткой области) ГУБОПиК.

Милиция устанавливает участников протестов 9 и 10 августа в Бресте и задерживает подозреваемых в массовых беспорядках - тех, кто бросал в милицию бутылки, камни и палки. Среди них оказался и 16-летний брестчанин, ученик 11 класса одной из школ города.

По информации УВД Брестского облисполкома, старшеклассник - участник «неформального молодежного движения, пропагандирующего идеи неонацизма».

- Он бросил в сторону милиционеров бутылку. К слову, парень не в первый раз нарушает закон и проявляет агрессию. Ранее он привлекался к административной ответственности за хулиганство, - комментируют в УВД Брестской области.

Кроме него задержан 37-летний гражданин Азербайджана, таксист. Как следует из официального сообщения, он привез пассажиров к месту, где проходила массовая акция.

– Поддавшись влиянию толпы, решил лично принять участие, бросая в сотрудников камни, - добавляют в УВД.