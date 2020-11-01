КГБ Беларуси заявил, что в стране действуют диверсионные группы

Телеканал СТВ заявил, что действия подозреваемых квалифицированы как акт терроризма, совершенный организованной группой. Скрин видео: ctv.by

Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек на фоне задержания радикалов около украинской границы заявил, что ведомство ищет другие группы, прошедшие диверсионную подготовку.

Напомним, Госпогранкомитет Беларуси, 31 октября, заявлял о задержании группы анархистов на белорусско-украинской границе. Это произошло в Гомельской области 28 октября, вблизи деревни Забозье Ельского района.

«Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич (один из задержанных - Ред.). Встретившись в Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники и обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентирования на местности, мер конспирации», - рассказал Бычек в эфире телеканала СТВ.

Представитель КГБ отметил, что «по территории республики Беларусь группа перемещалась исключительно в темное время суток».

«Комитет госбезопасности обладает информацией об иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности», - сказал он.

Сам телеканал СТВ заявляет, что все действа подозреваемых квалифицируются как акты терроризма, совершенные организованной группировкой.

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