В Гродно задержана девушка, которая выходила на протесты в свадебном платье

Инна Зайцева является блогером и мамой двоих детей. Известна она стала как «БЧБ-невеста», так как на протестных акциях появлялась в свадебном платье с красной полосой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

31 октября, знаменитая участница акций протеста в свадебном платье с красной полосой, жительница Минска Инна Зайцева из столицы поехала в Гродно, чтобы поддержать бастующих работников предприятия «Гродно Азот». Но позже её муж Андрей узнал, что она задержана. Супруга сообщила ему, что её оставляют в изоляторе до суда, который возможно пройдёт в понедельник, 2 ноября, сообщает tut.by.

Местная милиция также подтвердила, что Зайцеву задержали.

Инна Зайцева является блогером и мамой двоих детей. Известна она стала как «БЧБ-невеста», так как на протестных акциях появлялась в свадебном платье с красной полосой.

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Подробности задержания, а также причины и обвинения редакции не известны (подробности).