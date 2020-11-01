По данным правозащитников, в Беларуси 31 октября задержано около 40 человек

В Гродно приняли участие в акции около 150 человек. Их разогнал ОМОН Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси 31 октября задержано около 40 человек, сообщает spring96.org.

Задержания были зафиксированы в таких городах, как Витебск, Гродно, Минск, Новогрудок, Светлогорск.

1 ноября, утром, в Витебске задержали студента медуниверситета Дениса Нвокике.

В Гродно приняли участие в акции около 150 человек. Их разогнал ОМОН. Было задержано не менее 23 человек. Это наибольшее количество задержанных граждан в Беларуси в этот день.

В частности, в Гродно была задержана минчанка Инна Зайцева. Она выходила на протесты в платье невесты бело-красно-белого цвета. Задержали и её подругу Марию Пашкевич. Девушки были доставлены в Октябрьское РУВД Гродно.

31 октября в столице прошел марш людей с (не)ограниченными возможностями возле Красного костела, а также женский марш солидарности. Продолжились пикеты и акции солидарности студентов.

Ресурс сообщает, что в студенческих чатах появилась информация, что 31 октября, около 11.30, в столице, сотрудники ОМОН задержали двоих молодых парней, предположительно, студентов МГЛУ.

Женский марш в Минске прошел в сопровождении микроавтобусов с ОМОНом. Силовики предупреждали протестующих об ответственности за несанкционированные акции. В районе парка Горького милиция задержала по меньшей мере двух женщин.