Не коронавирус! Ученые обнаружили новое смертельное заболевание

Исследователи объявили, что обнаружили новое смертельное заболевание у мужчин. Итоги достижений они опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine.

Новый синдром специалисты назвали VEXAS. Те, у кого он обнаружен, приводит к смерти заболевшего в 40% случаев. У пациентов начинает развиваться аутовоспалительное заболевание. Начинает проявляться лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительные процессы в хрящевой и легочной тканях.

Учёные связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В результате исследований мутации обнаружились у 25 мужчин, а после его завершения — еще у такого же количества. Исследователи полагают, что количество заболевших может быть в разы больше.

Также, по мнению ученых, эта болезнь объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.

