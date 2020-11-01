Воскресенье в Минске. В городе стягивается спецтехника

«Рубежи» едут по МКАД. Чуть раньше здесь проехали БТР. Скрин видео: onliner.by

Стало обычной новостью, что в последний день недели в Минске с утра стягивается спецтехника. Первый день ноября не стал исключением. Напомним, что вчера, 31 октября, в центре Минска состоялись объединенный женский марш, а также шествие людей с «неограниченными возможностями». Как пройдет воскресенье, пока не известно.

Onliner.by пишет, что, по сообщениям читателей, в районе 12:40 в метро на вход и выход закрыты станции «Академия наук», «Московская» и «Парк Челюскинцев». Это подтверждает и официальное сообщение Минского метрополитена. Станции закрыты в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Читатели ресурса сообщают, что, когда спецтехника ехала по проспекту Независимости в районе Уручья, возле проезжей части её приветствовали три человека с красно-зелеными флагами.

Ещё один читатель сообщил, что по МКАД проехали «Рубежи», а ещё раньше пронеслись БТРы.

На Октябрьской площади выставлены заграждения. На проспекте Независимости была замечена целая колонна автозаков.

Очевидцы также сообщили «онлайнеру», что 1 ноября закрыт центральный вход в парк Челюскинцев. В итоге люди не могут попасть в парк. При этом входы открыты возле Ботанического сада.

На стоянке возле Дворца водных видов спорта припарковались автобусы с силовиками.

Спецтехника также была замечена в некоторых дворах в центре Минска.

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