Столбцовские Бони и Клайд. Угрожая пистолетом, пара связала продавщицу и забрала выручку

Мужчина и женщина зашли в магазин и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрали у продавщицы выручку
Фото: Иван ВИСЛОВ
31 октября, около половины седьмого вечера в деревне Яченка произошёл инцидент, сообщили в МВД. В магазин зашли мужчина и женщина. Они начали угрожать продавщице предметом похожим на пистолет. Преступники забрали с кассы выручку, которая составила около 2 тысяч рублей, а перед тем, как уйти, парочка связала женщину скотчем.
Спустя некоторое время продавщица освободилась и позвонила в милицию.
На место преступления направилась следственно-оперативная группа и ближайшие наряды, а также участковый инспектор, который работает в соседней деревне. Им и было установлено местонахождение налетчиков, которых вскоре задержали. Награбленные деньги оказались у женщины.
Фигурантами оказались жители Столбцов. Ранее неоднократно судимые 42-летний мужчина и 37-летняя женщина водворены в ИВС. Следователями СК дана правовая оценка их действиям и возбуждено уголовное дело за разбой.
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