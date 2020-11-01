«Выбор между достоинством и позором». Преподаватель БрГТУ записала видео в поддержку протестующих студентов

Протесты студентов против насилия длятся ровно два месяца, за гражданскую позицию местом в вузах поплатились десятки человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Видеообращение в поддержку отчисленных за участие в протестах студентов записала преподаватель Брестского государственного технического университета Татьяна Шевчук.

— Последние события, когда безосновательно были отчислены одни из лучших студентов нашего университета, ставят нас, преподавателей и руководителей, перед выбором. Выбором между достоинством и позором. Студентов исключили за их активную гражданскую позицию, за то, что выступили против фальсификаций, политического преследования и насилия. Наша молодежь хочет учиться в стране, где работает закон, где уважают права человека, где абсолютной ценностью является человеческая жизнь и достоинство. Мы всегда декларировали, что университет вне политики. Однако то, что сейчас происходит — это уже не политика, а борьба добра со злом, законности, справедливости с тьмой и беззаконием, — говорит Татьяна Шевчук.

Напомним, после высказываний Александра Лукашенко о том, что за участие в протестах нужно отчислять студентов, по Беларуси прокатилась волна репрессий, а за ними – и новых протестов. Из МГЛУ отчислили не менее 15 студентов (некоторые преподаватели объявили забастовку), из БНТУ – 9, из БГЭУ – не менее трех человек (ушел один из деканов).

Из БрГТУ на прошлой неделе отчислили девять студентов, после чего уволились два работника вуза. Первый проректор БрГТУ Александр Омельянюк рассказал tut.by, что работники ушли по собственному желанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Беларуси 30 октября проходят акции протеста студентов. Преподавателей увольняют, студентов отчисляют и дают повестки в военкомат (подробности)