Официально: 1 ноября в Минске задержаны несколько человек

Более трех месяцев в Беларуси проходят задержания протестующих против насилия и журналистов, освещающих акции протеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, в Минске и некоторых других городах Беларуси 1 ноября проходит очередной марш протеста белорусов против насилия. Как и все остальные протестные акции, он не санкционирован властями (напомним, это стало обязательным с принятием закона «О массовым мероприятиях в Республике Беларусь» в 1997 году).

Как сообщила агентству «Интерфакс» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, «на несанкционированном мероприятии в Минске задержаны несколько человек». Несмотря на сообщения очевидцев о предупредительных выстрелах в воздух силовиков (а также видео, где в спину убегающему человеку стреляет силовик с предположительно пейнтбольным ружьем), Наталье Ганусевич об этом ничего не известно. Позже предупредительные выстрелы в воздух подтвердила "РИА Новости" пресс-служба минской милиции.

Напомним, официальные данные о количестве задержанных на акциях протеста появляются позже и не всегда обладают необходимой конкретикой. Например, 19 сентября ГУВД Мингорисполкома сообщило, что за участие в несанкционированном властями мероприятии в Минске задержаны «более 10 человек», в то время правозащитники насчитали в 16 раз больше. По уточненным позже данным МВД, задержанных оказалось 430 человек.