Метрополитен и мобильные операторы 1 ноября в очередной раз принесли извинения жителям Минска

В зависимости от места сбора протестующих, эти станции метро оказываются неработающими для пассажиров. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В воскресенье в 12.40 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» были закрыты станции метро Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская. Минский метрополитен в очередной раз принес извинения за временные неудобства. Спустя почти три часа, в 15.32 все станции метро открыли.

- Метрополитен работает в штатном режиме - сообщила пресс-служба метрополитена.

Также в Минске уже традиционно наблюдалось почти полное отсутствие мобильного интернета в воскресенье. 1 ноября примерно в 11.55 минчане начали жаловаться на перебои с мобильным интернетом, операторы принесли свои извинения:

- Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 1 ноября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания, сообщила пресс-служба А1.

Аналогичные извинения принесли абонентам МТС.

- Уважаемые абоненты! Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации, - говорится на сайте оператора.

Тоже самое - у оператора Life.

- К сожалению, 1 ноября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно, - написала пресс-служба.

По состоянию на 16-30 мобильного интернета по-прежнему практически нет.