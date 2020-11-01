БНТУ может перевести студентов на дистанционное обучение

Весной БНТУ стал первым вузом, столкнувшимся с коронавирусом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Руководство БНТУ заявило, что следит за эпидемиологической ситуацией и при необходимости готово перевести на дистанционное обучение студентов.

- Учитывая уже имеющийся опыт проведения учебного процесса с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в случае изменения ситуации руководство университета при необходимости готово рассмотреть вопросы о переводе отдельных подразделений на управляемую самостоятельную работу с использованием ИКТ. Такие вопросы будут рассматриваться индивидуально на основании докладной записки от структурного подразделения. Решение о переводе на управляемую самостоятельную работу будет приниматься на основе рекомендаций Министерства образования, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Мингорисполкома, анализа ситуации в структурном подразделении и по мере технической и организационной готовности подразделения. Данный процесс был детально отработан в университете весной 2020 года, - заявила пресс-служба вуза.

Напомним, в Беларусь пришла вторая волна пандемии коронавируса - фиксируется чуть менее тысячи новых случаев заболевания COVID-19 в день. Первоя волна в стране началась весной, и первым вузом ,который столкнулся с неивестной до этого инфекцией, стал БНТУ.