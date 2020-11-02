В Минске милиция подтвердила использование нелетального оружия на протестах 1 ноября

1 ноября против протестующих силовики вновь применяли нелетальное оружие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 1 ноября, в Минске и других городах Беларуси прошли традиционные воскресные поствыборные марши. Это было уже 12-е шествие, которое как и многие предыдущие прошли под звуки взрывов светошумовых гранат.

Первоначально очевидцы сообщали о взрывах светошумовых гранат в пределах Логойского тракта в Минске. Позже эту информацию «РИА Новости» подтвердили официально. Как сообщили информагентству в минском ГУВД, в отношении протестующих 1 ноября силовики использовали нелетальное оружие, совершали предупредительные выстрелы в воздух.

Также на видео очевидцев попала стычка с силовиками рядом с Куропатами, там тоже звучали выстрелы и взрывы.

Журналисты гостелеканала 1 ноября засняли момент, когда некое взрывное устройство взорвалось неподалеку от правоохранителей. Как сообщили в эфире СТВ, «взрывчатку» неизвестные бросили в направлении силовиков, из милиционеров никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До начала протестов в воскресенье 1 ноября в Минске вновь стянули спецтехнику и силовиков.

На Октябрьской площади столицы выставили заграждения, были замечены колонны автозаков (подробности).

«10 дней - 10 человек»: активисты одного из дворов Минска рассказали, что их соседей задерживают за дворовые протесты.

Жители минского дома на Притыцкого, которые с сентября устраивают чаепития и украсили двор лентами, рассказали, что спустя месяц один за одним соседи оказываются на сутках (подробности).