Президентские выборы в Молдове: Додон и Санду вышли во второй тур

Игорь Додон и Майя Санду (справа) поборются за президентский пост во втором туре выборов 15 ноября. Фото: Reuters.

О том, что 1 ноября в Молдове прошли и признаны состоявшимися президентские выборы, сообщает «Комсомольская правда Молдова».

После обработки 98,74 процентов бюллетеней для голосования ЦИК Молдовы заявил о том, что за действующего президента Игоря Додона проголосовали 33,5 процента избирателей (или около 440 тысяч человек). За второго главного кандидата, оппозиционерку Майю Санду, возглавляющую партию «Действие и солидарность», свой голос отдали 35,05 процента проголосовавших на выборах (или около 460 тысяч граждан Молдовы).

Как и прогнозировали соцопросы, главу Молдовы окончательно определит второй тур выборов, который назначен на 15 ноября.

Напомним, в Молдове президента страны избирают на 4 года. Всего на выборах 2020-го на президентскую должность претендовали восемь кандидатов: кроме Додона и Санду, прошедших во второй тур, это были политики: Ренато Усатый, Виолетта Иванов, Андрей Нэстасе, Октавиан Цыку, Тудор Делиу и Дорин Киртоакэ.

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