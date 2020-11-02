Фотофакт. В Минске начали работать светофоры с дополнительной подсветкой. Водители, запомните, как они выглядят

В Минске появились первые светофоры с дополнительной подсветкой. Фото: ГАИ Минск.

О том, что на столичных дорогах появились непривычные светофоры с новой дополнительной подсветкой, пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном Telegram-канале.

Светофорные колонны подсветили на регулируемом пешеходном переходе через улицу Притыцого недалеко от торгового центра «Скала». Допподсветкой оснастили светофор для водителей - светодиоды синхронно подсвечивают сигналы светофора, дублируя цвет сигналов. Новая подсветка это две световые линии, которые меняют свой цвет вместе с сигналами светофора, загораясь, то красным, то желтым, то зеленым.

Световые ленты дублируют сигналы, которые показывает светофор для водителей. Фото: ГАИ Минск.

- Дополнительные световые элементы, дублирующие сигналы светофора, позволят повысить видимость сигналов светофора для водителей. Усовершенствование направлено на снижение вероятности наездов на пешеходов, пересекающих проезжую часть на разрешающий сигнал на данном участке, - уверены в ГАИ Минска.

В пресс-службе пояснили выбор данного участка для введения (и своеобразного тестирования) допопдстветки тем, что здесь, на Притыцкого, прямой участок и широкие полосы - некоторые автолюбители любят превысить скорость и «проскочить», создавая опасность.

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