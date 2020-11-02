Экс-глава Минздрава Беларуси: Надеюсь, что вторая волна COVID-19 не продлится до февраля 2021 года

Владимир Караник уверен, что благодаря прививкам в Беларуси не будет во время пандемии коронавируса еще и сезонной эпидемии гриппа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бывший министр здравоохранения Беларуси, занимающий на данный момент должность председателя Гродненского облисполкома, Владимир Караник рассказал в эфире СТВ о стратегии борьбы с «ковидом» и пояснил, что с гродненскими медиками он стремиться внедрять новые мировые методы лечения.

Напомним, по последним данным в Беларуси без малого 1000 новых случаев инфицирования COVID-19 каждый день. При этом по информации СТВ, со слов медиков, при сохранении такой тенденции - снижения темпа новых приростов заболеваемости, можно будет говорить о выходе на «высокогорное плато». Затем, по прогнозам, с плато заболеваемость коронавирусом понемногу пойдет на спад.

Свое мнение о второй волне пандемии коронавируса и в целом о сезоне ОРВИ высказал и экс-глава Минздрава.

- На данный момент, в структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями ведущую позицию занял «ковид». Надеемся, что со временем случится перераспределение, когда мы снова увидим в большей мере стандартные вирусы - аденовирус, грипп, то есть заболевания, дело с которыми мы привыкли иметь постоянно, - высказал предположения Владимир Караник.

Также гродненский губернатор выразил надежду на то, что благодаря прививочной кампании в Беларуси в этом году удастся избежать эпидемии гриппа.

- Надеемся, что подъем коронавируса (Прим.: вторая волна пандемии) не продлится до февраля 2021-го года, и мы будем видеть в ближайшие полтора-два месяца уже цифры по снижению заболеваемости, - прокомментировала бывший министр здравоохранения.

Резюмируя, чиновник добавил, что для скорейшего ухода от второй волны «ковида», белорусы должны сами помочь процессу. То есть, соблюдать правила гигиены, снизить контактирование, соблюдать самоизоляцию и так далее.

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