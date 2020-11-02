Главный инженер Белорусской АЭС о дате запуска: В графике стоит конец февраля 2021 года. Это уже освоение 100% мощности

Со временем в Островце могут построить и второй и третий энергоблоки АЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что сдача в промэксплуатацию первого энергоблока Островецкой АЭС по графику установлена на конец февраля 2021 года, передает СТВ по информации главного инженера станции Анатолия Бондаря.

По словам специалиста, проект БелАЭС реализуется в разумные сроки с соблюдением всех требований нормативной документации. «Это святое - этап эксплуатации атомной станции», - подчеркнул специалист. При этом на уточняющий вопрос журналиста о том, на какую дату назначен дедлайн, главный инженер Белорусской АЭС заметил, что его могут перенести.

- Ничего нового не скажу. Мы подтверждаем принятые обязательства по срокам и графику. На данный момент проходит этап физического пуска, и уже не первые дни идут эксперименты и испытания - все с большой референтностью, - прокомментировал он и добавил: - Проверяется то, что было на блоках-прототипах и что было рассчитано учеными Курчатовского института. В графиках указан конец февраля 2021 года. Это уже освоение 100-процентной мощности, а также сдача в промышленную эксплуатацию с проведением комплексных испытаний. Но я бы хотел назвать такой срок - конец третьего квартала.

Главный инженер БелАЭС: Дедлайн сдачи в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС могут перенести. Фото: СТВ.

Также главный инженер БелАЭС прокомментировал и заявление Литвы о том, что будет отсекаться энергия, произведенная на АЭС в Островце. И уточнил, что на станции возможно еще строительство и третьего, и четвертого энергоблоков.

- Каким образом Литва будет вычленять электроэнергию, мне технически не совсем представляется. Думаю, жизнь все расставит по местам. И со временем Беларусь будет предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам. Наша площадка (Белорусской АЭС. - Ред.) предполагает возможности возведения третьего и четвертого энергоблоков, но, думаю, нам длительное время это не понадобится, - сообщил Бондарь.

Напомним, ранее Латвия заблокировала поставки электроэнергии с БелАЭС.

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