В Гомельской области на ночной трассе опрокинулся BMW: водитель погиб, трое пассажиров выжили

Водитель не справился, машина ушла в занос и опрокинулась в кювете. Фото: МВД.

Серьезное ДТП с погибшим произошло около полуночи воскресенья, 1 ноября, сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале.

В аварию на дороге между поселками Октябрьский и Паричи попала легковая БМВ. Сообщается, что на закруглении трассы 23-летний водитель не справился с управлением, из-за чего легковушка вылетела с дороги.

- Предварительно, после заноса произошло опрокидывание автомобиля. В ДТП водитель получил смертельные травмы и скончался на месте. С травмами также была госпитализирована 20-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сиденье ТС. Еще два участника аварии, пассажиры, не пострадали, врачи их осмотрели и разрешили отправиться домой, - пояснили в пресс-службе.

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