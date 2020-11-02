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Коронавирус Covid-19

Глава ВОЗ пообщался с заболевшим коронавирусом и ушел в самоизоляцию

Тедрос Гебрейесус заявил, что у него нет симптомов ковида, но он, следуя всем протоколам, будет уже работать из дома
Надежда БУТОВИЧ
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Гендиректор ВОЗ ушел на самоизоляцию, когда узнал, что стал контактным лицом заболевшего коронавирусом. Фото: Reuters.

Гендиректор ВОЗ ушел на самоизоляцию, когда узнал, что стал контактным лицом заболевшего коронавирусом. Фото: Reuters.

Глава Всемирной организации здравоохранения в личном аккаунте в Твиттере сообщил о вынужденной самоизоляции и объяснил ее причины.

Так, гендиректор ВОЗ заявил в понедельник, 2 ноября, что он стал контактом человека, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция.

- Я здоров и без симптомов (COVID-19. - Ред.), но в ближайшие дни буду находиться на карантине в соответствии с протоколами ВОЗ, работая из дома, - говорится в Твиттере Гебрейесуса.

В комментарии к посту глава ВОЗ подчеркнул, что чрезвычайно важным является соблюдение всех рекомендаций по охране здоровья и антиковидных мер.

- Таким образом, мы разорвем цепочки передачи COVID-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения, - резюмировал Гебрейесус.

Напомним, с начала пандемии ковида в мире заразились коронавирусом свыше 46,8 миллиона человек, более 1,2 миллиона скончались.

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